Fenerbahçe savunmasının inişli çıkışlı durumu, Altay’ın kalesinde devleşmesini sağlıyor. Trabzonspor beraberliği, Alanyaspor hezimeti, takıma Ankaragücü’nden sezon başında katılan genç kalecinin moralini bozmadı. Harun ile büyük bir rakebete giren Altay, ardından oynanan Ankaragücü ve Galatasaray maçları ile çıkışını sürdürdü. Antalyaspor maçında yine savunma hatası sonrası talihsiz bir gol yiyen 21 yaşındaki eldivenin başarılı performansı, teknik heyeti çok mutlu ediyor.