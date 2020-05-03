Fenerbahçe'de, Ersun Yanal’ın istifasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen teknik direktörlük koltuğu boş duruyor. Tüm sarı lacivertliler yeni teknik patronun kim olacağını merakla bekliyor ve işin doğrusu herkes sabırsızlanmaya başladı. Başkan Ali Koç ve ekibi ise hiç acele etmiyor. Daha önceki teknik adamlarla başarılı olamayan sarı lacivertliler bu kez işi şansa bırakmamak için titiz davranıyor. Koç’un bu konuda akıl danıştığı isimlerin başında, gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu geliyor.

Nasıl bir teknik direktör olmalı?

Türkiye Ligi’ni iyi bilen ve tüm camianın kabul edeceği bir teknik adamla şampiyon olarak 2021 Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine rahat girmek isteyen Koç, sık sık Belözoğlu ile bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunuyor. Bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, gelecek yıl da hedeflerine ulaşamazsa Koç’un yeniden başkan seçilme ihtimali azalacak.

Başkan Koç, çalışmalarını bu bilinçle sürdürürken, camianın yeni teknik adama ilişkin beklentileri şöyle:

1-) Adı bile Fenerbahçe camiasını heyecanlandırmalı.

2-) Süper Lig’i ve ülkenin dinamiklerini iyi bilmeli.

3-) Altı yıla ulaşan şampiyonluk özleminin yol açtığı stresle başa çıkabilmeli.

4-) Sadece kulübede taktik veren değil, saha dışına da etki edebilecek bir isim olmalı.

5-) Söylemleriyle ve davranışlarıyla gündeme Fenerbahçe’nin menfaatleri doğrultusunda yön verebilmeli.

Hürriyet/SporArena

İlgili Haberler Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Fenerbahçe ve Mesut Özil



