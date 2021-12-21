Ali Koç, 3 Haziran 2018'deki genel kurulda 20 yıl boyunca Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'ın karşısına rakip olarak çıktı. Kongreye 21 bin 350 gibi tarihi bir katılım gerçekleşti. Koç, tam 16 bin 96 oy alarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. Başkanı oldu. Ali Koç'un seçilmesini kutlamak için on binlerce taraftar kongrenin yapıldığı Ülker Stadı'nın çevresine akın etti, yeni başkan, stat balkonundan adını haykıranları selamladı. Her şey rüya gibi başlasa da sadece 3.5 senede işler tamamen değişti.

'Projemiz Fenerbahçe'yi şahlandırmak'

Adaylığı döneminde, "Bizim tek bir projemiz var, Fenerbahçe'yi şahlandırarak ait olduğu yere getirmek" diyen Ali Koç, tarihin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşattı. İlk sezonunda Fenerbahçe ligden düşme tehlikesi yaşadı. İkinci sezonunda Sarı-Lacivertliler ligi 7. bitirdi, Galatasaray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi. Geçen sezon şampiyonluğa çok yaklaşılsa da sondan bir hafta önce evinde Sivas'a kaybederek fırsat tepen Kanarya, 3. olabildi. Geride kalan 3.5 senede 60 transfer yapıldı, Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle (2 kez), Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Vitor Pereira olmak üzere, geçici olarak takımın başına geçenler de dahil 8 farklı teknik adam görev yaptı, 9’uncusu gelecek. Fenerbahçe bu süreçte ligde ilk ikiye giremedi, tek bir kupa dahi kazanamadı.

Derbide tavan yaptı

İlk kez bu sezon taraftar yönetime tepki göstermeye başladı. Alanya ve Kayseri maçlarında 'İstifa' sesleri duyuldu. Ancak önceki gün oynanan ve 2-2 sona eren Beşiktaş maçında tepki tavan yaptı. Taraftarların çok büyük bölümü, "Ali Koç istifa" tezahüratlarıyla stadı inletti, karşılaşma bittikten sonra bile tribünleri terk etmedi. Bunun üzerine stat ışıkları kapatıldı. Taraftarlar, bu kez de Ülker Stadı'nın çevresinde toplanarak, istifa tezahüratlarını sürdürdü. Ali Koç, rekor oyla seçildiği Ülker Stadı'nda, 3.5 yıl sonra istenmeyen adam ilan edildi...