Fenerbahçe tarihinin en kötü lig performansını sergilerken, sezon başındaki hayallerle devre arasındaki gerçekler çok çelişti.

17. haftanın sonunda küme düşme hattında yer alan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yönetimi, sezon başında büyük hayal ve hedeflerle yola çıkmıştı.

Ancak sportif direktör, teknik adam, transferlerdeki yanlışlar takımı adeta uçuruma sürükledi. Başkan; takımı, mali ve sportif açıdan sağlam temeller üzerine oturmuş bir yapı üzerine inşa etmek istese de ilk altı ayda şimdilik bu proje çöktü. Ekibi toparlamak için orta ve uzun vadeli planları rafa kaldırıp sezonu kurtaracak çalışmalara yöneldi.

Gelinen noktada sarı-lacivertli takım saha içinde sonuç alamadığı gibi, sezon başı elde ettiği 25 milyon euroya yakın transfer gelirini de değerlendiremedi.

Fernandao, Souza ve Giuliano'nun satışından elde edilen paranın büyük bölümü Slimani, Benzia, Ayew gibi isimlere harcandı. Ayrıca Ferdi, Berke ve Barış gibi genç isimler için ödenen ciddi bonservis bedelleri de söz konusuydu.

Fenerbahçe bu transferlerden Ayew dışında hiçbirinden verim alamadı. Bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan ve ligde sadece 16 puan toplayabilen sanrı lacivertliler mali açıdan da ciddi bir kayıp yaşadı.

Sportif performans olarak beklenen birçok gelir, kötü sonuçlar nedeniyle kasaya girmedi. Sonuçta yapılan yanlış planlamada sadece sportif başarısızlık değil finansal açıdan da ciddi bir darboğazın içine girildi. Zaten büyük borcu olan ve FFP kıskacındaki kulüp, altı ayda daha da kötü noktaya geldi ve Avrupa'ya kendi isteği ile gitmemeyi planlamaya başladı.

(Milliyet)



