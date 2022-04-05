Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, 1. Yıl Balosu'na katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a sert sözler söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; "Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı" diyen Koç, "Defalarca söyledim, 'karşıma çık aday ol'... Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyuyorlar. Onların niyetleri tek dertleri pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler" sözlerini kullandı.

KULÜBÜ KİMSE KUŞATAMAZ

Başkan, "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam geçirdi. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim" dedi.







