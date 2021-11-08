Fenerbahçe 'de üst üste yaşanan kayıplar ve son olarak Kayserispor karşısında 2-2'lik beraberlik, taraftarı isyan noktasına getirmişti. Maç sırasında ve sonunda tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratları yaparken, Başkan Ali Koç'a da yakın çevresi şimdiden baskı yapmaya başladı.

Milli aradan sonra Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Sarı-Lacivertliler'de Koç'a yakın kesimler Başkan'a, "Böyle devam edersek, puan farkı iyice açılır ve ucu size dokunur, işin sonu ise Aziz Yıldırım'a kadar gider. Pereira'yı göndermelisiniz. Artık devreye kadar başka ara yok. Yoksa, Ocak'a kadar gönderemezsiniz" dedikleri öğrenildi.

Pereira'ya karşı tavır alan oyuncuların sayısının da çoğaldığı öne sürülürken, çok karakterli bir duruş sergileyen Portekizli teknik adamın, bunu görmesine rağmen bir kere bile bu konuyu Başkan Koç'a taşımadığı gelen haberler arasında yer alıyor. Baskının giderek arttığı Fenerbahçe'de deneyimli hoca ile ilgili birkaç gün içerisinde bir karar alınabileceği konuşuluyor.

Çağrı Davran