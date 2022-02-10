Sarı-Lacivertliler, yine hüsran dolu bir sezon yaşıyor. 2014’ten beri ligde şampiyon olamayan ve müzesine kupa götüremeyen Fenerbahçe ’de 2018’de Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturması, tüm taraftarları umutlandırmıştı. Ancak başkanlık koltuğunda dördüncü sezonunu yaşayan Koç, yine hayal kırıklığı yarattı. Başkan, sezon başlarken yaptığı açıklamada iddialı konuşmuş, taraftara, “Bu sene her yer Sarı- Lacivert olacak. Bu sezon futbolun rengi Sarı-Lacivert olacak” sözünü vermişti. Önce teknik direktör arayışı uzadı, ‘Bielsa seviyesinde bir hoca’ sözünden sonra Vitor Pereira geldi. Ali Koç, transferde geç kalınmasını, “Fırsat transferleri yapacağız” sözleriyle açıkladı. Diego Rossi, Mergim Berisha, Max Meyer ve Miguel Crespo’ya imza attırıldı.

Kartal çare olamadı

Fenerbahçe için sezon güzel başlasa da Trabzonspor yenilgisinin ardından takım tepetaklak gitti. Bir Ali Koç klasiği olarak fatura teknik adama kesildi, Vitor Pereira kovuldu. Bu süreçte şampiyonluk yarışına havlu atan Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi’nde de tarihinde ilk kez gruptan çıkamadı. Yine bir Ali Koç klasiği olarak teknik adam arayışları uzadı, kimse bulunamayınca sezon sonuna kadar İsmail Kartal göreve geldi. Ancak Kartal da çare olamadı.

Tribünler tek ses: İstifa

Tecrübeli çalıştırıcı, her açıklamasında ‘3 kulvarda yarışan tek takımız’ vurgusu yaptı. Hem yönetim, hem de Kartal için artık en önemli turnuva Türkiye Kupası’ydı. Ancak burada da hayal kırıklığı yaşanması uzun sürmedi. Sakalık ve koronavirüs nedeniyle birçok oyuncusundan yoksun olarak İstanbul’a gelen, ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Kayserispor, Kadıköy’de kazandı. Fenerbahçe, tutunacak tek dalı olan Türkiye Kupası’na da veda etti. Taraftar artık tribünlere gelmiyor, gelenler de stadı, “Ali Koç istifa” sesleriyle inletiyor. Başkan ise ‘Sarı-Lacivert sezon’ için önümüzdeki senenin çalışmalarını yapıyor...

Transfer fiyaskosu

Ta kımdaki kötü gidişatın en önemli nedenlerinden biri, sezon başındaki kadro planlamasıydı. Fenerbahçe lige, tek sol bek Filip Novak ve tek sağ bek Nazım Sangare ile başladı. Pereira, 3’lü savunma oynatırken kanat beklerde Ferdi ve Samuel’i kullandı. İsmail Kartal 4’lüye dönünce, beklerdeki sıkıntı kendini gösterdi. İsmail Kartal, ara transfer döneminde mutlaka sol bek ve mümkünse forvet istedi. Ancak yönetim, kimseye imza attıramadan transfer dönemini bitirdi. Kadroya tek takviye, sezon başında Wa tford’a kiralanan ancak orada forma şansı bulamayan Ozan Tufan’ın dönmesi oldu.