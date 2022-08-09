Fenerbahçe 'de bir devir sona erdi ve 3 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde rekor katılımın olması ve Ali Koç'un 16 bin 92 oyla 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geçerek yeni başkan olması bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Bu tarihi andan itibaren Ali Koç ve ekibinden beklentiler bir hayli fazlaydı. Sarı Lacivertli kulübün başkanı her defasında konuşmalarında sürdürebilir ekonomi yaratmak için futbolcu satışının önemli olduğunu belirtiyordu.

Futbol branşından sportif açıdan sınıfta kalan Ali Koç'un dikkat çeken bir özelliği de hiç kuşkusuz oyuncu satışı. Maddi anlamda kulübe büyük destek vermesinin yanı sıra neredeyse her sezon bir oyuncusunu yüksek meblağlara satmayı başaran Fenerbahçe Başkanı'nın bu sezon da dahil olmak üzere bu geleneği sürdürdüğü gözlendi.









İlk sezonda 2 satış birden

Bu gelenek ilk olarak başkanlığa seçildiği dönemde acil nakit ihtiyacından dolayı Josef de Souza ve Giuliano ile gerçekleşti. Josef de Souza, Al Ahli'ye 12 milyon Euro karşılığında Giuliano da Al-Nassr'a 10.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu iki transfer de o dönem büyük yankı uyandırmıştı.

2018-2019 sezonunun ardından bu kez de transfer arenasında sahneye çıkan isim Eljif Elmas oldu. Kuzey Makdenoyalı futbolcu başarılı bir sezonun ardından tüm Avrupa'nın ilgisini çekmiş ve genç yaşta olması transferi daha da ilgi çekici hale getirmişti. Eljif Elmas, İtalyan devi Napoli'ye 16.2 milyon Euro karşılığında transfer olarak Fenerbahçe kasasına yine katkıda bulunmuştu.

Vedat Muriç'in yükselen grafiği

2020-2021 sezonunda da bu kez gözler Vedat Muriç'in üstündeydi. Türkiye kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formaları altında gösterdiği performansla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 2 dev kulübün de kıyasıya rekabeti sonrası Kosovalı forvetin tercihi Sarı Lacivertliler'den yana oldu. Bir sezonluk performansıyla yine adından söz ettiren tecrübeli forvet bu kez de başarısına bir yenisini ekleyerek Avrupa'nın radarına girmeyi başardı. İtalyan devi Lazio devreye girerek oyunun transferini tamamladı. Fenerbahçe bu transferden 20 milyon Euro'yu kasasına kazandırmayı bildi.

Kim Min-Jae bir sezon kaldı

Son olarak Fenerbahçe'de kulübe para kazandıran isim Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae oldu. Yıldız futbolcu sessiz sedasız Vitor Pereira'nın özel olarak Sarı Lacivertliler'in kadrosuna kattığı bir isimdi. Kısa zamanda büyük beğeni kazanan futbolcu taraftarların da gönlünde taht kurmuştu. Bir sezonluk maceranın ardından Sarı Lacivertliler'in kapısını çalan yine İtalyanlar oldu ve 18 milyon Euro karşılığında Napoli yıldız futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

Bu transferlere bakıldığında Fenerbahçe Ali Koç döneminde sportif başarı sağlayamasa da toplamda 76.7 milyon Euro'luk oyuncu satışıyla dikkat çekmeyi başardı. Bunlara yeni isimlerin de eklenebileceği haberleri gelmeye devam ediyor. Son iddialara göre hem Attila Szalai'ye hem de Osayi Samuel'e ciddi tekliflerin olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi ve Jorge Jesus'un kararına göre bu transferlerde de gelişmeler yaşanabilir.







