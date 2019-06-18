Anadolu Efes maçının üçüncü çeyreğinde soyunma odasına giden Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Gigi Datome'nin geçici hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi. Sonrasında ise salonda bulunan görevli ambulansın yıldız oyuncuyu götürmeyi reddetiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Anadolu Efes cephesinden bir açıklama geldi ve ambulans talebi sırasında Fenerbahçeli doktorların buna gerek olmadığı yönünde ifadeleri olduklarının altını çizdi. Bu açıklamanın hemen ardından Sarı Lacivertli kulüpten yanıt gecikmedi ve Başkan Ali Koç ile Başkanvekili Semih Özsoy'un basın toplantısı gerçekleştireceği duyuruldu.

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İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı Final serisinde yaşanan olaylarla ilgili Başkanımız Sayın Ali Koç ve Başkanvekilimiz Sayın Semih Özsoy Bugün (Salı) saat 16.30’da bir basın toplantısı gerçekleştirecektir.

Toplantı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin 1907 Tribünü’nde yapılacaktır. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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