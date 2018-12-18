Erzurumspor maçı öncesinde takıma moral ziyaretinde bulunan Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy da doğum günü kutlamasına katıldı.

57 yaşına giren Yanal ve 29 yaşına basan Ayew için kesilen pastanın üzerinde Ersun Yanal’ın 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’nin başında kazandığı lig şampiyonluğunun kupasıyla birlikte çektirdiği fotoğraf ve “Mutluluk Fenerbahçe’de Olmaktır” ifadeleri yer aldı. Başkan Koç’un Yanal ve Ayew’i tek tek kutlaması dikkat çekti.

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