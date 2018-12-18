Fenerbahçe'de aile tablosu geri döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Andre Ayew’in doğum günü dünkü maç öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde kutlandı.

18 Aralık 2018, Salı 06:24
- A +
Fenerbahçe'de aile tablosu geri döndü

Erzurumspor maçı öncesinde takıma moral ziyaretinde bulunan Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy da doğum günü kutlamasına katıldı.

57 yaşına giren Yanal ve 29 yaşına basan Ayew için kesilen pastanın üzerinde Ersun Yanal’ın 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’nin başında kazandığı lig şampiyonluğunun kupasıyla birlikte çektirdiği fotoğraf ve “Mutluluk Fenerbahçe’de Olmaktır” ifadeleri yer aldı. Başkan Koç’un Yanal ve Ayew’i tek tek kutlaması dikkat çekti.

Bu haberi de okudularPuan durumu - Süper Lig puan durumu ve fikstür (Fenerbahçe küme düşme hattında kaldı)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.