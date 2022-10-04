Fenerbahçe , AEK Larnaca ile 6 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerimizde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Luan Peres ve Joshua King günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Mert Hakan Yandaş idmanı tedavi programlarıyla noktaladı. Sarı Lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



