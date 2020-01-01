Fenerbahçe’de Adil Rami’yle yollar ayrılıyor

Fransız stoper Adil Rami, sezon başında Fenerbahçe’nin sürpriz transferlerinden biri oldu. Marsilya, sakat olduğu için idmanlara çıkmamasına rağmen bir TV programında güreş yapan Rami’nin sözleşmesini fesh etti.

Comolli’nin kefil olmasıyla Rami, Kanarya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak 34 yaşındaki stoper, sadece Ankaragücü maçında süre aldı, kötü performansı sonrası ikinci yarı oyundan çıktı.

Bir türlü bekleneni veremeyen, fiziken hazır hale gelemeyen Adil Rami için Ersun Yanal’ın ‘Gönderin’ raporu verdiği öğrenildi. Fransız oyuncuya talip çıkmaması halinde, 6 ayı kalan sözleşmesinin fesh edileceği kaydedildi.