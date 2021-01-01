Fenerbahçe’nin sezon başında A takıma yaptığı 16 transfer arasında en büyük hayal kırıklığını Kemal Ademi yaşattı. İsviçreli futbolcu, ligde 6 maçta görev yaptı sadece Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Transfer sürecinde, hakkında hazırlanan son derece olumlu rapora rağmen Ademi, teknik heyetin beklentilerinin çok altında kaldı. 24 yaşındaki forvet ara transfer döneminde gönderilecek. Öncelik, İsviçreli oyuncuyu bonservisiyle yollamak ancak talip çıkmaması halinde Ademi için kiralık seçeneği değerlendirilecek. Fenerbahçe sezon başında Kemal Ademi için Basel’e ne kadar bonservis ödediğini açıklamamıştı.