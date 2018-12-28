Fenerbahçe, stoperini Ada’dan getirmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü Damien Comolli, Ersun Yanal’ın onay verdiği iki isim için İngiltere’ye gidecek. Comolli, Marcos Rojo için Manchester United; Çağlar Söyüncü için ise Leicester’lı yetkililer ile bir araya gelecek.

Fenerbahçe, her iki oyuncuya da kiralama teklifi yapacak. Rojo, bu sezon Mourinho’nun gözüne giremedi. Yeni menacer Solksjaer de Arjantinli’yi Cardiff ve Huddersfield maçlarının kadrosuna almadı. Kırmızı Şeytanlar, 28 yaşındaki oyucnuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

Çağlar da Leicester’da Maguire, Morgan ve Evans’ın arkasında kaldı. İngiliz ekibi, 22 yaşındaki savunmacıyı maç temposunu kaybetmemesi adına sezon sonuna kadar kiralayabilir. Ancak Maguire’ın satılma ihtimali bulunuyor. Comolli, bu iki isimden birini kiralık olarak kadroya katmaya kararlı.