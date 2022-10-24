Fenerbahçe , son dönemde sattığı oyuncular ve elde ettiği gelirle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, parlattığı yıldızları astronomik ücretlerle Avrupa'nın önemli kulüplerine gönderdi.

BÜYÜK KAZANÇ SAĞLADI

Sarı-Lacivertliler'in büyük paralar kazandığı transferlerde ilk akla gelenler Eljif Elmas ve Kim Min Jae... Kanarya, Eljif'i Napoli'ye 16.2 milyon Euro'ya satarken Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi de yine İtalyan takımına 18 milyon Euro bonservis ücretiyle gönderdi.





Yine son dönemde Vedat Muriqi 17.5 milyon Euro'ya Lazio'nun yolunu tuttu. Sezon başında ise Allahyar, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ı Hull City'ye sattı. 3 isimden 10 milyon Euro'ya yakın para kazandı... Tisserand, 3 milyon Euro'ya Ettifaq'a transfer oldu.





2 İSİM DAHA GÖNDERİLİYOR

Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği ancak verim alamadığı golcülerden de önemli bir gelir elde etmek üzere... Sarı-Lacivertliler, Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen Mbwana Samatta'dan sezon sonunda 4 milyon Euro kazanabilir.

Genk, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Mbwana Samatta'nın 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Genk şu anda Belçika Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.

Augsburg'un yolunu tutan Mergim Berisha için de Almanlar harekete geçme kararı aldı... Augsburg Yönetimi, bu hafta içinde Fenerbahçe ile Berisha'nın transferi için masaya oturacak.

İKİ FUTBOLCUDAN 8 MİLYON EURO

Bu sezon Bundesliga'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonu 4 milyon Euro... Almanlar'ın bu opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe, gözden çıkardığı Samatta ve Berisha'dan toplamda 8 milyon Euro kazanacakmış gibi duruyor. (Takvim)

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