Türk futbolunun en büyük kapışmalarından biri olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi heyecanla bekleniyor.

Sezon öncesi kadrosunda önemli bir değişime giden Sarı- Lacivertliler’de bu dev maçın atmosferini ilk kez yaşayacak tam 8 futbolcu bulunuyor.

Kaleci Altay Bayındır, Zanka, Adil Rami, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse ve Vedat Muriç, cumartesi günkü maçta forma giymeleri halinde ‘derbi siftahı’ yapacak. Daha önce Galatasaray’da oynayan Tolga Ciğerci ise Sarı-Lacivertli formayla bu heyecanı ilk kez yaşayacak.