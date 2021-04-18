Ligde artık kritik haftalara girdiğimiz şu dönemde Başakşehir'in konuğu olacak Fenerbahçe'de kart sınırındaki oyuncuların çokluğu dikkatlerden kaçmıyor. Cezalı oyuncunun olmadığı Kanarya'da bu maç öncesinde sakat Gökhan Gönül'ün dışında tam 7 futbolcu sınırda yer alıyor. Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş kart görmeleri halinde, hafta içi programını BAY geçecek Kanarya'nın, 25 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı mücadelede forma giyemeyecekler.

Başakşehir'de 3 eksik, 5 sınırda

Başakşehir'de, Fenerbahçe karşılaşması öncesi 3 isim forma giyemeyecek. Tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım kadroda yer alamayacak. Turuncu- Lacivertliler'de sakat Hasan Ali'nin yanı sıra 5 isim kart sınırında yer alıyor. Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Carlos Ponck bu akşam kart görürse, perşembe günü Kasımpaşa deplasmanında yer alamayacaklar. Kulüp ismini vermediği 1 oyuncusunun da Kovid-19 pozitif olduğunu açıkladı.