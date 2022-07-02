Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye imza attığı günden beri giydiği 16 numaraya veda etti ve Partizan ile oynanan hazırlık maçına yeni forma numarasıyla çıktı. Sol bekteki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım 'a kadar yükselen yıldız oyuncu, Ozan Tufan'ın Hull City'ye transfer olması 7 numaranın yeni sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından yeni forma numarası ile ilgili konuşan milli oyuncu, ''Benim için gurur verici bir şey. 7 numaralı formayı giymek benim için hayaldi.'' dedi.

Temmuz 2018'de 1.4 milyon Euro bonservisle NEC Nijmegen'den transfer edilen 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı Lacivertli ekipte tüm kulvarlarda 100 maça çıkan Ferdi, 10 gol, 12 asistle skor katkısı verdi.







