Fenerbahçe ’de yaprak dökümü sürüyor. Ozan Tufan ve Allahyar'dan toplamda 7 milyon euro gelir elde eden sarı-lacivertli ekipte son olarak da büyük umutlarla alınan ve bekleneni veremeyen Mesut Özil ile de yollar ayrıldı.

Mesut gitti, 7 milyon Euro kasada kaldı

Geçtiğimiz sezon Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan ve yeni sezon öncesi Jorge Jesus tarafından da takıma dönmesine izin verilmeyen Mesut ile yolarını ayıran Fenerbahçe, böylece 33 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık maaş ödemesinden 7 milyon euroluk kar elde etmiş oldu.

7 futbolcuya "kendinize kulüp bulun" dendi

Fenerbahçe yeni sezonda öncesi 7 futbolcusunun daha yüksek maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertli takımda Samatta, Gustavo, Berisha, Valencia, Caulker, Tisserand ve Novak'tan kendilerine kulüp bulmaları istendi. Fenerbahçe bu oyuncular ile yollarını ayırması halinde 14 Milyon 750 bin euroluk maaş yükünden kurtulacak.

İşte takımdan gönderilmek istenen 7 futbolcunun yıllık ücreti

Ally Samatta - 3 milyon 240 bin Euro

Luiz Gustavo - 3 milyon 240 bin Euro

Mergim Berisha - 1 milyon 760 bin Euro

Enner Valencia - 1 milyon 760 bin Euro

Steven Caulker - 1 milyon 730 bin Euro

Marcel Tisserand - 1 milyon 620 bin Euro

Filip Novak - 1 milyon 400 bin Euro