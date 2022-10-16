Avrupa Ligi'nde son olarak AEK Larnaca'yı deplasmanda deviren Fenerbahçe 'de gözler Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü maçına çevrilmiş durumda. Süper Lig'in 10. haftasında Sarı-Lacivertli takım deplasmanda yarın Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın Ankaragücü maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Jorje Jesus zorlu olarak altı futbolcuyu kadroya almadı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig’in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

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Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SON İKİ DEPLASMANDA GOL YOK!

Ligin en golcü (25) takımı olan Fenerbahçe ise başkent deplasmanında son 4 maçında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geliyor. Ligde son iki deplasman maçında (Konyaspor ve Beşiktaş ) gol atamayan Jorge Jesus'un öğrencileri, başkentten 3 puanla dönmeye çalışacak.









12 GÜNDE 3 KRİTİK MAÇ

Jorge Jesus ve öğrencileri daha sonra da sırasıyla 30 Ekim’de deplasmanda İstanbulspor, 3 Kasım’da Avrupa Ligi’nde deplasmanda Dinamo Kiev’le, 7 Kasım’da Kadıköy’de Sivasspor ve 12 Kasım’da bir kez daha içeride Giresunspor’la maçlar yapılacak. Daha sonra da 2022 Dünya Kupası başlayacak, takım 40 günü bulan bir araya çıkacak.

6 OYUNCU KADRODA YOK

Emre Mor, Luan Peres, William Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua Kig kadroda yer almadı. Emre Mor'un ayak bileği burkulması nedeniyle kadroda olmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KADROSU

Altay, Ertuğurul, İrfan, Osayi, Szalai, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, İsmail, Çağtay, Crespo, Lincoln, Rossi, Arda, İrfan, Serdar, Valencia, Pedro, Batshuayi