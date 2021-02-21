MENÜ

Fenerbahçe'de 5 oyuncu Trabzonspor maçı öncesi sınırda

Fenerbahçe'nin Göztepe ile sahasında oynayacağı maç öncesi Sarı-Lacivertli takımda beş oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İzmir ekibine karşı kart görmeleri durumunda bu kritik isimler Trabzonspor deplasmanında görev yapamayacak

21 Şubat 2021, Pazar 02:27 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de 5 oyuncu Trabzonspor maçı öncesi sınırda

Ev sahibi Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşması öncesi kart sınırındaki isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Sinan Gümüş, bu akşamki mücadelede kart görürlerse cezalı duruma düşecek, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Napoleoni, Berkan Emir, Zulj ve Gassama'nın sakat olduğu Göztepe'de de Alpaslan Öztürk, gelecek haftaki Kasımpaşa sınavı öncesi kart sınırında yer alıyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...