İstanbulspor’la Samandıra’da oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında takımın sergilediği futbolu değerlendiren Erol Bulut, “Henüz istenen seviyede değiliz. Daha çok çalışmalıyız. Şu an geldiğimiz durum Süper Lig için yetersiz. Tempomuzu giderek artıracağız” derken, ilk maç olmasına rağmen takımının istek ve arzusundan son derece memnun olduğunu sözlerine eklemişti. Hazırlık maçında ise Kanarya’da yeni transferlerle birlikte toplamda 5 ismin arkadaşlarına göre daha ön plana çıktıkları öğrenildi. Erol hoca, iki farklı takımla sahada yer alırken, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, kaleci Altay ve geleceğin yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz’ın performanslarıyla büyük beğeni kazandıkları bildirildi.

Yan toplarda daha etkili

Maç, FB TV dahil herhangi bir kanaldan yayınlanmazken, Gökhan ve Caner’in, uyum konusunda hiçbir sıkıntı çekmedikleri, Mert Hakan Yandaş’ın da çalışkanlığıyla ön plana çıktığı bildirildi. Kaleci Altay’ın geçen sezon boyunca eksiklik yaşadığı yan top zaaflarını giderdiği ve kendine güveninin geldiği belirtilirken, Ömer Faruk’un da oynadıkça kendisine olan öz güveninin her geçen gün daha iyiye gideceğinin sinyallerinin alındığı vurgulandı.







