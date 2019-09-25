Fenerbahçe’de Galatasaray maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşanırken, teknik direktör Ersun Yanal’ın dört yerde kendi mevkisi dışında futbolculara görev verecek.

Audi Cup’ta sakatlanan Hasan Ali’nin derbiye yetişmesi için uğraşılsa da, Antalya maçından sonraki milli arada tam olarak iyileşeceği dile getirildi. Bir aydan fazla takımdan ayrı olan Moses’ın ağrıları devam ederken, sarı-kırmızılılar ile oynanacak karşılaşmada riskinin bulunması ve maç eksiği, oynaması için engel görünüyor. Aynı şekilde Isla da maç ve fiziksel eksiklik nedeniyle Galatasaray karşısında forma giymesi şüpheli... Bunlara Garry Rodrigues’in yokluğu da eklendiğinde, sarı-lacivertlilerde birçok oyuncu kendi pozisyonunun dışında görev yapıyor. Teknik heyetin planladığı kadro sahaya çıkarsa kendi bölgesinde oynayan dört isim sahada olacak. Derbide orta saha oyuncusu olan Tolga sol kanatta, orta saha olan Jailson stoperde, orta saha olan Ozan sağ bekte ve sağ kanat oyuncusu olan Dirar’ın sol kanatta görev alması söz konusu olacak.

Teknik direktör Yanal, Ankaragücü maçında yaşanan sıkıntının temelini buldu. Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde Jailson ve Emre’nin yanı sıra bu ikiliye destek verecek olan Gustavo’ya güveniyor. Stoperde oynayan Jailson’un önünde Gustavo, onun önünde de Emre oynayacak. Top tekniği yüksek olan bu isimler sayesinde sarı-lacivertliler oyunu daha rahat kurabilecek. Savunma ve orta sahadaki bu pas trafiği sayesinde Fenerbahçe ideal oyununu oynayabilecek.

Derbilerde yüzü gülüyor

Fenerbahçe son yıllarda derbilerde rakiplerine karşı üstün göründü.

Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı 28 derbi mücadelesi yapan sarı-lacivertliler, bu maçların 22’sinde yenilmedi. Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 12 beraberlik alan Fenerbahçe, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sürede iki ezeli rakibine karşı on dörder lig maçına çıkan sarı-lacivert takım, beşer galibiyet, altışar beraberlik ve üçer yenilgi elde etti.. Sarı-lacivertliler, 6. haftadaki rakibi Galatasaray’a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi. Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

(Milliyet)