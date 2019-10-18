Fenerbahçe'de 4 oyuncunun durumu belirsiz

Fenerbahçe'de ciddi bir maç eksiği bulunan Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın Denizlispor maçında 11'de oynaması beklenmiyor. Son 3 antrenmanda da bireysel çalışan Kruse’nin durumu da yarın netleşecek.

18 Ekim 2019, Cuma 06:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 4 oyuncunun durumu belirsiz

Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses, uzun süren sakatlıklarının ardından bu hafta takıma katıldılar. 3 futbolcunun da herhangi bir ağırlarının kalmadığı öğrenildi. Ancak Ersun Yanal, bu öğrencilerini Denizlispor karşısında 11’de oynatma konusunda tereddütlü.

3 oyuncunun da ciddi bir maç eksiği bulunuyor. Bu arada son 3 antrenmanda da bireysel çalışan Kruse’nin durumu da yarın netleşecek.

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