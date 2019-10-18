Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses, uzun süren sakatlıklarının ardından bu hafta takıma katıldılar. 3 futbolcunun da herhangi bir ağırlarının kalmadığı öğrenildi. Ancak Ersun Yanal, bu öğrencilerini Denizlispor karşısında 11’de oynatma konusunda tereddütlü.

3 oyuncunun da ciddi bir maç eksiği bulunuyor. Bu arada son 3 antrenmanda da bireysel çalışan Kruse’nin durumu da yarın netleşecek.