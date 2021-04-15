Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma, kuvvet ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı. Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Enner Valencia ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.