Fenerbahçe'de devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesi imzaladıktan hemen sonra listesini başkan Ali Koç'a verdiği ve bu doğrultuda transferlerin yapılacağı söyleniyor. Peki Fenerbahçe kimi transfer edecek. İşte 19 Aralık Çarşamba son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

Ersun Yanal'dan Sanabria'ya veto!

Sarı-lacivertlilerde 1.5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ersun Yanal'dan ilk transfer hamlesi geldi. Tecrübeli teknik adam, sportif direktör Comolli'nin istediği Antonio Sanabria için olumsuz rapor verdi.

Fenerbahçe'de ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda Damien Comolli ve yönetim, hamlelerini yapmaya başladı. Slimani'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Real Betis'te forma giyen Antonio Sanabria için harekete geçmişti.

Ancak yeni teknik direktör Ersun Yanal'dan Sanabria transferi için 'olumsuz' rapor geldi. Comolli'ye karşı yapılan Sanabria vetosu, Yanal'ın Comolli'ye karşı yaptığı ilk transfer vetosu oldu.

Genç golcü bu sezon La Liga'da Real Betis formasıyla çıktığı 11 maçta golle buluşamadı. (Akşam)

Burak Yılmaz sürprizi...

Fenerbahçe, tarihin en kötü sezonunda işleri tersine çevirmek için ara transfer dönemini sabırsızlıkla bekliyor. Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından yönetimle ve Comolli ile yapılacak takviyeler konusunda planlamalara başladı. Fenerbahçe’nin transferde ‘olmazsa olmaz’ gözüyle baktığı takviyeler forvet, kanat, orta saha ve stoper.

Golcü konusunda Burak Yılmaz listenin ilk sırasında. Kanat için Heerenveen’deki performansıyla Hollanda Ligi’nin asist kralı olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Erber Zeneli’nin ismi gündemde.

Manchester City’nin orta saha, sol bek ve sol kanatta görev yapabilen çok yönlü oyuncusu Zinchenko ile Chelsea’nin dünyaca ünlü yıldızı Cesc Fabregas da Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyor.

Çağlar kiralanabilir

Stoperde ise sezonda başında da gündeme gelen Barcelona’lı Vermaelen’in yanı sıra Leicester’dan Çağlar Söyüncü’nün kiralanması seçeneğinin masada olduğu kaydedildi. Damien Comolli ve scout ekibi bir de sağ bek arayışında. Bu bölgeye yapılacak takviye ‘acil’ görülmediği için, kulübün şartlarına uygun bir oyuncu bulunursa imza attırılacağı öğrenildi.

Öte yandan Comolli’nin Hollanda ekibi PSV’nin 27 yaşındaki stoperi İsimat-Mirin hakkında teknik direktör Ersun Yanal’a rapor verdiği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe için sürpriz iddia!

Fenerbahçe’nin Slovak savunmacısıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ESPN’de yer alan habere göre Barcelona, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için tecrübeli bir stoper arayışına girdi.

Habere göre adaylar Martin Skrtel ile Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zenit’in kaptanı Branislav İvanovic. Barcelona’nın sezon sonunda ise 70 milyon Euro’ya Ajax’lı Matthijs de Ligt’i alacağı öne sürüldü.

Soldado'ya talip var!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 155 dakika süre alabilen İspanyol forvet Roberto Soldado, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un gündemine geldi.Yunan ekibinin teknik direktörü Pedro Martins'in yönetim sunduğu Roberto Soldado'nun yanı sıra bonservisi Norwich City'de olan Nelson Oliveira yer aldı..Soldado bu sezon Cocu tarafından Uefa Avrupa Ligi kadrosuna alınmamıştı ve bu sene skora katkı veremeyen İspanyol oyuncu devre arasında gelen bu teklifi değerlendireceği vurgulandı.

Martin Skrtel'in talipleri var!

Ocak döneminde kadrosuna deneyimli bir savunma oyuncusu katmak isteyen Barcelona’nın Slovak oyuncuyu listesine aldığı iddia edilmişti.

Nice-Matin’de yer alan habere göre Monaco, Martin Skrtel transferi için her an harekete geçebilir.

Ligde zor günler geçiren ve tüm kulvarlarda kalesinde 45 gol gören Fransız ekibinin savunmayı güçlendirmek istediği kaydedildi. (Ajansspor)