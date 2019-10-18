Süper Ligde pazar günü Yukatel Denizlispor’la oynayacak Fenerbahçe’de sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal adeta dört bilinmeyenli denklemle boğuşarak kadro kurmaya çalışıyor. Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues’in takımla çalışmalara başlamış olmasına rağmen tam anlamıyla oynayacak duruma gelip gelmedikleri hala netlik kazanmadı.

Dirar ve Emre’den sonra antrenmanda kasık problemi yaşayan, o günden sonraki üç günde de takımla çalışmalara katılamayan Maximillian Kruse’nin durumu da Yanal’ı zorlayan bir başka faktör oldu. Hasan Ali, Moses, Rodrigues ve Kruse’nin durumlarının maç gününe dek netleşmeyeceği anlaşılırken, kulüpten “Dördü de oynayabilir fakat hiçbiri oynamazsa da sürpriz olmaz” bilgisi verildi.

Kaynak: Hürriyet