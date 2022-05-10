Fenerbahçe yaklaşık 1 aydır görüşme halinde olduğu Jorge Jesus'a imza attırmak için artık gün sayıyor.

Portekizli teknik adamla büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler, aradaki ufak pürüzleri giderdikten sonra 1 hafta içinde resmi açıklamayı yapmayı hedefliyor.

JORGE JESUS GELMEDEN TARTIŞMA BAŞLADI

Ancak kariyeri başarılarla dolu olan Jesus daha Fenerbahçe'ye gelmeden ilginç bir tartışma başladı. 67 yaşındaki teknik adamın Sarı-Lacivertli takımı hangi sistemde oynatacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Kariyerinin büyük bölümünde 4'lü savunmayı tercih eden Jorge Jesus'un Benfica'daki son döneminde 3'lü sisteme dönmesi dikkatleri çekiyor. Portekizli teknik adam Benfica'nın başında çıktığı son 41 maçta sadece 5 kez takımını sahaya 4'lü savunma ile çıkarırken, geriye kalan 36 maçta 3'lü sistemi tercih etti.

YİNE Mİ 3'LÜ?

Jesus'un 3-4-3, 3-5-2, 3-4-1-2 ve 3-1-4-2 gibi farklı formasyonlar denemesi de dikkatleri çekiyor. Sezona bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe uzun bir süre 3'lü savunma tartışması yaşamıştı.

Jorge Jesus'un da son dönemlerde 3'lü savunmayı tercih etmesi, Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda bu sistemle takımı sahaya çıkaracağı şeklinde yorumlanıyor.

Ancak Portekizli hocanın çalıştığı takımlarda sistemi, kadro yapısına ve oyuncu özelliklerine göre seçtiği de biliniyor. Bu nedenle Jesus'un Fenerbahçe'de sisteme zamanla karar vermesi bekleniyor. (Takvim)