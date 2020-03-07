Her iki takım da ceza sınırında olan önemli isimler var. Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve forvet Vedat Muriç bu akşam sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Konya deplasmanında görev yapamayacak.

Denizlispor’da ise stoper Oğuz, sağ bek Zeki Yavru ve hücum oyuncusu Barrow, kart sırınında olan oyuncular....