Fenerbahçe'de 3 oyuncunun durumu belirsiz

Sarı-Lacivertli camiada gözler, yarın Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş derbisine çevrildi. Bu önemli kapışma öncesi sağlık ekibi ise üç futbolcunun derbiye yetişmesi için büyük çaba harcıyor.

24 Şubat 2019, Pazar 09:33
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Fenerbahçe'de 3 oyuncunun durumu belirsiz

Takımın kilit isimlerinden Hasan Ali, Valbuena ve Mehmet Ekici’yi derbide sahaya sürmek isteyen teknik direktör Ersun Yanal, sağlık ekibiyle bu oyuncuların durumu hakkında sık sık fikir alışverişi yapıyor. Üç yıldıza da yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Derbiye 1 gün kala takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali, Valbuena ve Ekici, dün salonda çalıştıkları için tam olarak hazır hale gelip gelmedikleri henüz netlik kazanmadı.

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