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Fenerbahçe'de 3 oyuncu koşulara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü konuk olacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

01 Aralık 2020, Salı 18:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 3 oyuncu koşulara başladı

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 16.00’da başladı. Beşiktaş maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ve Harun Tekin koşulara başlarken; Mbwana Samatta fitness çalışmalarına, Sinan Gümüş de bireysel çalışmalara başladı. Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor çalışmalarına 2 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.


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