Süper Lig’de 6 senedir zirveden uzak kalan ve bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak isteye n Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı. Kanarya, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam’la sözleşme imzalamıştı. Kadroda büyük bir değişikliğe giden Sarı- La civertliler’de şimdi de gönderilecek isimler konuşulmaya başlandı.

Teklifler var

TFF’nin harcama limitlerinde değişiklik yapmaması sonrasında kaynak arayışı na geçen yönetim en az ından kadro maliyetini düşür meyi hedef liyor. Bu doğr ultuda teknik dire ktör Erol Bulut’un yeni sezonda kadroda düşünmedi ği Zanka, Nabil Dirar ve Michael Frey ’in gönderilmeleri kesinleşti. Frey’e Fransa, Dira r’a Belçika ve ülkesi Fas, Zanka’ ya da Danimarka’dan teklifler olduğu öğrenildi.







