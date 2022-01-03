Vitor Pereira ile yollarını 20 Aralık’ta ayıran Fenerbahçe , ikinci yarı hazırlıklarına dün başlarken, takımı sezon sonuna kadar çalıştıracak teknik direktörün kim olacağı konusunda çok sayıda yerli ve yabancı isim gündeme geldi. 14 gündür teknik direktörü olmayan sarı lacivertlilerde, ara transfer döneminde gönderilecek futbolcuların kaderi de merakla beklenen yeni hocaya bağlı. Yönetimin, zirvenin 14 puan gerisinde kalan takıma sezonu en iyi yerde tamamlatacak 6 aylık bir ara çözüm üzerinde çalıştığı öğrenilirken, bu seçenekte yerli isimler olarak; İsmail Kartal ve Yalçın Koşukavak, yabancılar içinde de Roberto Carlos, Alex de Souza ve Christoph Daum öne çıktı.

1- UZUN VADELi DÜŞÜNÜLEN TEKNiK DiREKTÖR ADAYLARI

JOACHiM LÖW: Almanya Milli Takımı’nı bıraktıktan sonra bir süre dinlenme kararı alan Löw, sarı lacivertli yönetimin birinci tercihi. 61 yaşındaki Alman teknik adam yeniden Fenerbahçe’nin başına geçmeyi kabul ederse, en az 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

ROGER SCHMiDT: Halen PSV Eindhoven’i çalıştıran 54 yaşındaki Alman teknik adam da uzun soluklu düşünülen isimler arasında. Schmidt ile anlaşmaya varılırsa sezon geçici bir hocayla tamamlanacak ve bu süreçte Schmidt de Fenerbahçe’ye hazırlanmış olarak gelecek.

JORGE JESUS: Dünya futbolunda saygın bir yeri olan Portekizli teknik direktör, anlaşma sağlanırsa hemen göreve başlayabilecek durumda. Ancak telaffuz edilen astronomik rakamların 67 yaşındaki çalıştırıcının göreve gelmesini neredeyse imkansız hale getirdiği öğrenildi.

SLAVEN BiLiC: Daha önce iki sezon Beşiktaş ’ta görev yapan 53 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türk futbolu hakkında deneyim ve bilgi sahibi olduğu için yönetimin istediği isimler arasında yer alıyor. Ancak Beijing Guoan ile sözleşmesinin devam etmesi en büyük handikapı.

2- GOLCÜ LiSTESiNDE PESiC, BOUPENDZA DE JONG, MURiC VE BAKAMBU VAR

Sezonun ilk yarısında yaşanan gol sorununu santrfor transferiyle çözmeyi planlayan Fenerbahçe’de, bu mevki için düşünülen isimlerin başında Vavacars Karagümrük’ten Aleksandar Pesic geliyor. İlk yarıda 11 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Sırp futbolcu için takas formülü düşünülüyor.

Forvet listesinin ikinci sırasındaki isim, Vedat Muric. Lazio’da forma giyen Kosovalı yıldızın kiralama yoluyla transferi gündemde. Barcelona’dan Hollandalı Luuk de Jong, Al-Arabi’den Gabonlu Aaron Boupendza ve Beijing Guoan’dan Cedric Bakambu da adı geçen isimler arasında. Fenerbahçe’nin ayrıca Göztepe’den Halil Akbunar’ı, Burak Kapacak ve bir miktar para karşılığında transfer etmek istediği de konuşuluyor.

3- DEVRE ARASI 8 FUTBOLCUNUN TAKIMDAN AYRILMASI GÜNDEMDE

İranlI forvet Allahyar Sayyadmanesh’in takıma dönmesiyle, olası 2 transfer için kadroda yer açmak zorunda olan Fenerbahçe’de çok sayıda futbolcuya yurt içi ve yurt dışından ciddi teklifler geliyor.

Marcel Tisserand’a, Fransa’dan St. Etienne, Almanya’dan Hertha Berlin, Filip Novak’a Çekya’dan Sparta Prag, Luiz Gustavo’ya Flamengo talip olurken, Mergim Berisha ile de Alman ve Avusturya kulüpleri ilgileniyor. Kim Min-Jae ve Attila Szalai için çok sayıda Avrupa kulübü nabız yoklarken, bu oyuncuları satmayı düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, ancak çok cazip bir teklif olması durumunda ikisinden birinin tramsferine izin verecek. Bu çerçevede Kim’i Napoli, Tottenham, Szalai’yi de Milan ve Napoli takımlarının istediği belirtildi. Ayrıca Max Meyer ve Sayyadmanesh’in de Süper Lig ekiplerine kiralanması gündemde.