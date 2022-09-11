Süper Lig 'de transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe , sadece kadroda düşünmediği 3 isimle yolları ayıramadı. Bu oyuncular Lemos, Bruma ve Novak...

Ancak Yunanistan ve Katar gibi ülkelerde transfer döneminin kapanmasına 4 gün daha var. Eğer söz konusu oyuncularla yollar ayrılmazsa, Fenerbahçe mecburen onları takımda tutacak ve maaşlarını ödemeye devam edecek.

Listeye dahil edilmediler

Sarı-Lacivertli ekip yeni transfer Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF tescil listesine dahil edilmediğini ve Süper Lig'in ilk yarısında forma giyemeyeceklerini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre bu 3 futbolcunun Süper Lig maçlarında görev alamayacakları belirtilirken, Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edildiği ve Portekizli futbolcu için 3 haftalık bir tedavi süreci öngörüldüğü aktarıldı.

Osayi-Samuel sırasını bekliyor

Sezona çok iyi başlayan isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel ise yeni transfer Ezgjan Alioski'nin form tutmasıyla birlikte yedek kulübesine demir attı. Jorge Jesus'un, sağ bekte kullandığı Samuel, üçlü savunmaya dönülmesinin ardından sağ kanat beki pozisyonunda formasını normalde solda oynayan Ferdi Kadıoğlu'na kaptırdı. Ferdi'nin yerini de Alioski aldı. Nijeryalı futbolcu idmanlarda kendisini kanıtlayıp, yeniden 11'e dönmeye çalışacak.



