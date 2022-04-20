Fenerbahçe 'de gelecek sezonun planlaması başladı. İç ve dış transferde listesine birçok ismi ekleyen F.Bahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler de belli oldu.

3 isim yolcu

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Jose Sosa, Luiz Gustavo ve Mergim Berisha ile yeni sezonda yolların ayrılması planlanıyor.

Berisha beklentilerin gerisinde kaldı

Sezon öncesinde Red Bull Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kaldı. 23 yaşındaki Alman santrfor, sarı-lacivertli formayla 15'i ilk 11, 30 maçta görev aldı ve 7 gol ile 2 asist yaptı.

Luiz Gustavo maliyete takılıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan Luiz Gustavo bu sezon sarı lacivertlilerde 23 karşılaşmada oynadı ve 1 gol ile 1 asist yaptı. Brezilyalı yıldız yıllık 2.5-3 milyon Euro ücretiyle en fazla kazanan oyunculardan biri.

Sosa ile uzatılmayacak

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa ile mukavele uzatılmayacak.