MENÜ

Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de son dakika haberi: Sarı-lacivertliler gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler'de sezon sonunda 3 isimle yollar ayrılacak. Detaylar haberimizde...

20 Nisan 2022, Çarşamba 21:19 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe 'de gelecek sezonun planlaması başladı. İç ve dış transferde listesine birçok ismi ekleyen F.Bahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler de belli oldu.

3 isim yolcu

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Jose Sosa, Luiz Gustavo ve Mergim Berisha ile yeni sezonda yolların ayrılması planlanıyor.

Berisha beklentilerin gerisinde kaldı 

Sezon öncesinde Red Bull Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kaldı. 23 yaşındaki Alman santrfor, sarı-lacivertli formayla 15'i ilk 11, 30 maçta görev aldı ve 7 gol ile 2 asist yaptı.

Luiz Gustavo maliyete takılıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan Luiz Gustavo bu sezon sarı lacivertlilerde 23 karşılaşmada oynadı ve 1 gol ile 1 asist yaptı. Brezilyalı yıldız yıllık 2.5-3 milyon Euro ücretiyle en fazla kazanan oyunculardan biri.

Sosa ile uzatılmayacak

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa ile mukavele uzatılmayacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...