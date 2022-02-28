Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulüpte yönetimin harekete geçtiği ve 3 isimle sözleşme imzalama konusunda önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de genç oyuncular için doğum günü kutlaması yapıldı. Akşam yemeğinden sonra organize edilen kutlamada, iki yıldız doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti. Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

ISAK TRANSFER EDİLDİ

Sarı-lacivertlilerde Arda Güler’in yarattığı olumlu etkinin ardından yeni bir yıldız adayı daha getirildi. Babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki İsak Vural kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcunun amatör lisansını da çıkarttı. İsak’ın babasının, tıpkı Arda Güler’in babası gibi koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu aktarıldı.

FERDİ, MUHAMMED VE ARDA PLANI

Skorer'in haberine göre Fenerbahçe'de yönetimin gelecek sezon için genç isimlere yöneldiği öğrenildi. Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takımın iskeletini oluşturması konusunda çalışmaların yürütüldüğü ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla Ferdi Kadıoğlu kendini ispat etti. Genç futbolcu bu sezon şu ana kadar takımın en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de 17 yaşındaki yıldız Arda Güler potansiyelini gösterdi. Genç futbolcu topla her buluşmasında sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı-lacivertlilerde sezona iyi başlayan ancak sonrasında formasını kaybeden Muhammed Gümüşkaya ise Giresunspor'a kiralandı. Genç yıldızın burada kazanacağı tecrübe ile yeni sezon için önemli isimler arasında yer alması bekleniyor.

FERDİ İLE ANLAŞILDI

Yerli oyuncuların önem kazandığı mevcut durumda sarı-lacivertli yönetim bu üç isme özel önem veriyor. Sözleşmesi sona erecek Ferdi ile prensip anlaşmasına varıldı ve 4 yıllık anlaşmanın artık bonusları görüşülüyor.

ARDA İLE 5 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'de sözleşmesi gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Arda Güler ile 5 yıllık yeni sözleşme için görüşmeler başladı.

GENÇ İSİMLER HEYECANLANDIRDI

Benzer şekilde sözleşmesi gelecek sene bitecek olan Muhammed için de uzun vadeli bir kontrat sözkonusu olacak. Giresun’da son Göztepe maçında 1 gol 1 asistle oynayan Muhammed ve Fenerbahçe’de son haftaların iyileri Arda ile Ferdi, taraftarları daha da heyecanlandırıyor.