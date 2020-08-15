Fenerbahçe’de 3 futbolcu ön plana çıktı! Erol Bulut çok memnun

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de özellikle üç ismin,arkadaşlarına göre daha hazır olarak ön plana çıktığı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut’un takımında özellikle Gary Rodrigues, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan’ın, kampa çok hazır bir şekilde gelmeleri teknik heyeti çok memnun etti.

Şimdiden Bulut’un gözüne giren bu isimlerin yanı sıra diğer göze batan oyuncuların Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.

İlgili Haberler Fenerbahçe'de Erol Bulut fırtınası devam ediyor



