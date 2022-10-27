Fenerbahçe’de 3 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ’de Teknik Direktör Jorge Jesus, ligde Başakşehir maçında oynanan 11’e göre 3 farklı ismi sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte Başakşehir karşısında forma giyen İsmail Yüksek, Michy Batshuayi ve Ferdi Kadıoğlu Rennes karşısında yer almazken, bu isimlerin yerine Arao, Pedro ve Osayi görev yapacak.









Sarı-lacivertlilerde 5 isim yok

Fenerbahçe’de Rennes karşısında sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Joshua King ve Luan Peres sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, takımla yaptığı son antrenmanda ağrı hisseden Diego Rossi takımını Rennes karşısında yalnız bıraktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes karşısına şu 11 ile sahaya çıkıyor;

“Altay Bayındır, Osayi, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Valencia, Pedro”