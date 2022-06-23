Fenerbahçe Futbol Akademisinde 3 ayrılık yaşandı. Sarı Laciverli ekip, idari menajer Kemal Aslan, U12 sorumlusu Zeki Gürbulak ve kaleci antrenörü Erdem Bali ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Fenerbahçe Futbol Akademimizde İdari Menajer Kemal Aslan, U12 Takımımızın Teknik Sorumlusu Zeki Gürbulak ve Futbol Akademi Takımları Kaleci Antrenörü Erdem Bali ile yollarımız ayrılmıştır. Futbol Akademimizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Özaktaç ve Futbol Akademi Genel Koordinatörmüz Tahir Karapınar, yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri emeklerden dolayı Kemal Aslan’a, Zeki Gürbulak’a ve Erdem Bali’ye teşekkür plaketi takdim etti. Futbol Akademimize katkılardan dolayı kendilerine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.''











