Fenerbahçe’de arka arkaya alınan kötü sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyor. Şu anda ligin 14. haftasını sadece 14 puanla 15. sırada geçen sarı-lacivertliler, takım içerisinde de bazı sorunlarla boğuşuyor.

Özellikle fiziksel açıdan zorlanan sarı-lacivertli takımda, hem maçların son 25 dakikasındaki düşüş hem de bazı isimlerin çektiği sıkıntı gözlerden kaçmıyor. Fenerbahçe’de isim isim bakıldığında sezon başından beri bir kondisyon ve fiziksel istikrar yakalanamadı.

Sezon başından beri Cocu ve Erwin Koeman dönemlerinin en çok aranan oyuncusu olan Mehmet Ekici, istenen düzeye ulaşamadı. Sakatlıklarla da uğraşan Ekici, ritim bulamadı. Benzer şekilde Valbuena da ilerleyen yaşının etkisiyle de 90 dakikayı tamamlayacak seviyeye çıkamadı.Yeni transferler Yassine Benzia ile Barış Alıcı ikilisi de tam tersi bir şekilde genç yaşlarına karşın fiziksel durumlarında istikrar yakalayamadı. Bunun dışında ideal 11’de ayrı kalan bazı genç ve yedek oyuncularda da sürpriz bir şekilde fiziksel gerileme olması öne çıkıyor.

Fiziki eksiklik

Sezon başından beri ideal düzeyin uzağında kalan genç stoper Yiğithan Güveli, tam anlamıyla 90 dakikayı çıkarabilecek fiziksel noktaya ulaşamadı. Yine şu anda kart cezalısı olan forvet Roberto Soldado da özellikle Phillip Cocu zamanında fiziksel olarak hiç güven vermedi. İspanyol yıldız şimdi de eksik maçları nedeniyle iyice formunun gerisinde kaldı. Mehmet Topal da sakatlıklar nedeniyle fiziksel güce ulaşamayanlardan olurken, Andre Ayew’in de oyun içi istikrarsızlığı ile sakatlıkları zorluyor. (Skorer)