Sarı-Lacivertliler, 2019-20 sezonunun ikinci yarısına, tartışılan sportif direktör Damien Comolli’nin istifasıyla başladı. Kanarya, 2020’ye Gaziantep FK ve Başakşehir galibiyetleriyle süper bir giriş yaptı. Ancak sonraki süreçte tepe taklak oldu. Ligde peş peşe 7 maç galip gelmeyen Kanarya’nın Galatasaray’a karşı Kadıköy’de 20 yıllık yenilmezlik serisi 23 Şubat’ta sona erdi.

Trabzon da kazandı

29 Şubat’taki Antalya beraberliğinin ardından Ersun Yanal istifa etti. Takımın başına Tahir Karapınar getirildi. Fenerbahçe, istikrarsız sonuçlar aldı, 7. sırada bitirdi. Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Trabzonspor’a elenen Kanarya, Kadıköy’de bu rakibine karşı olan 23 yıllık yenilmezlik serisi de 16 Haziran’da bitti.

Transfer yağmuru

Fenerbahçe, 2020 yazını hareketli geçirdi. Vedat Muriç 18.5 milyon Euro’ya Lazio’ya gitti. Takımın başına Erol Bulut getirilirken, futbolu bırakan Emre Belözoğlu sportif direktörlük görevine başladı. Sarı-Lacivertliler aralarında Samatta, Sosa, Perotti, Caner, Gökhan, Novak gibi yıldızların da bulunduğu tam 16 transfere imza attı.

39 maç, 19 galibiyet

Sarı-Lacivertliler sezona iyi başlasa da son haftalarda düşüşe geçti. 2020’de, Kadıköy’de galibiyet hasretine son veren bir diğer takım da 15 yıl sonra 4-3 kazanan Beşiktaş oldu. Ayrıca Konya, Yeni Malatya ve Gaziantep yenilgileri Erol Bulut’un koltuğunun sallanmasına neden oldu. Fenerbahçe, 4-1’lik Başakşehir galibiyetiyle 2020’yi güzel bitirdi. Kanarya, geride kalan yılda 39 resmi maça çıkıp 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.