Fenerbahçe 'den 2010-2011 süreci hakkında bir açıklama daha geldi.

Sarı-Lacivertliler resmi sosyal medya hesaplarından, 'Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen yazı hakkında' başlıklı açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir noktasına sirayet etmiş hain terör örgütü FETÖ'nün, Fenerbahçemizi ele geçirme adına başlattığı 3 Temmuz sürecinin, 27 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Sözde Şike Davası'nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onamasıyla sona ermesinin ardından 2010-2011 Sezonu Şampiyonluğumuzun hem hukuki hem de kamuoyu nezdinde bir kez daha tescillenmesine rağmen Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde "2010-2011 şampiyonu" ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Kulübümüz, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na; Trabzonspor Kulübü'nün resmi sitesinde yer alan bu asılsız ve yanlış bilginin düzeltilmesi konusunda haber linkinde yer alan yazıyı göndermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

İşte o açıklama: