Kanarya, Antwerp deplasmanında ilk yarıdan skoru 3-0'a getirip işi bitirdi. Fenerbahçe , Avrupa arenasında daha önce son kez (Ön elemeler hariç) 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. Tur ilk maçıda AIK deplasmanının ilk devresinde rakip ağları 3 kez sarsmış ve soyunma odasına 3-1 önde gitmişti. Ancak karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmıştı. Antwerp karşısındaki 3-0'lık zafer ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en farklı deplasman galibiyetini de tekrarlamasını sağladı. Kanarya daha önce 2006-07 sezonunda da Danimarka temsilcisi Randers'ı 3-0'la geçmişti.