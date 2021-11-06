MENÜ

Fenerbahçe'de 2002'den sonra bir ilk

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i deplasmanda ilk yarıda attığı 3 golle deviren Fenerbahçe, 2002'den sonra ilk kez deplasmanda ilk yarıda 3 gol atma başarısı yakaladı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 09:55 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de 2002'den sonra bir ilk

Kanarya, Antwerp deplasmanında ilk yarıdan skoru 3-0'a getirip işi bitirdi. Fenerbahçe , Avrupa arenasında daha önce son kez (Ön elemeler hariç) 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. Tur ilk maçıda AIK deplasmanının ilk devresinde rakip ağları 3 kez sarsmış ve soyunma odasına 3-1 önde gitmişti. Ancak karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmıştı. Antwerp karşısındaki 3-0'lık zafer ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en farklı deplasman galibiyetini de tekrarlamasını sağladı. Kanarya daha önce 2006-07 sezonunda da Danimarka temsilcisi Randers'ı 3-0'la geçmişti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...