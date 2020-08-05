Fenerbahçe'de 20 Ağustos’ta Alpaslan Öztürk zirvesi

Harcama limiti şokuna rağmen Fenerbahçe transfer görüşmelerini daha önce yapılan planlamaya göre sürdürecek.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 20 Ağustos’ta Alpaslan Öztürk zirvesi

Yönetim bir yandan limit sorununu çözmek için uğraşırken, bir yandan da kadroyu güçlendirmek için çalışacak. Başkan Ali Koç, Alpaslan Öztürk’ün transfer için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile bir araya gelecek. İki başkanın 20 Ağustos’ta görüşecekleri öğrenildi. Koç, 27 yaındaki futbolcu için Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç gibi oyuncuların içinde olduğu bir takas paketi sunacak. Sepil kabul ederse, bu oyunculardan iki ya da üç tanesi Alpaslan Öztürk transferinde kullanılacak. Yusuf Dursun

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