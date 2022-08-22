Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe , sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Miha Zajc'a yeni Sözleşme teklifinde bulunacak.

Sabah'ın haberine göre; birçok takımın Transfer listesinde olan 16 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Altay'ın, bonservis kazandırmadan takımdan ayrılmaması için maaşına da ciddi bir zam yapılacak. Milli kaleci Fenerbahçe'de 500 bin Euro senelik ücret kazanıyor.

Talipleri olan Zajc'tan da gelir elde etmek isteyen yönetim, yeni sözleşme ile kendini garantiye alacak.









Altay Bayındır vazgeçilmez oldu

2019-20 sezonunun başında Ersun Yanal'ın isteğiyle 1,5 milyon euroya transfer olan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlünü fethetmişti. Söz konusu dönemde yabancı kaleci transferi yapmayı düşünen Ali Koç yönetimi, Ersun Yanal'ın isteği ve diretmesiyle Altay Bayındır'ı kadrosuna katmıştı. İlerleyen süreçte deneyimli teknik direktörün haklılığı bir kez daha görülmüş oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de 24 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 20 gol görmüştü. Başarılı file-bekçisi 10 maçta da kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Zajc'ın yükselen performansı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en forma isimlerinden biri olan Miha Zajc bu sezona da başarılı bir giriş yaptı. Son maçlarda teknik direktör Jorge Jesus'un düzenli olarak ilk 11'de görev verdiği Sloven yıldız, müthiş bir çıkış yakaladı. birçok Avrupa kulübünden teklif alan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zajc'la ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertliler, merkez orta saha oyuncusuyla masaya oturma kararı aldı. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

Zajc, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Sloven futbolcu bu sezon da 4 resmi maçta görev yapıp 1 asist yaptı.







