Fenerbahçe 'nin yeni teknik patronu sürpriz bir şekilde Vitor Pereira olurken gerek sanal alemde gerekse de futbol kamuoyunda tartışmalar da beraberinde geldi. Pereira için olumlu ve olumsuz görüşler peşi sıra geldi.

En önemli iddialardan bir tanesi ise Pereira'nın görev yaptığı 2015/16 sezonunda Fenerbahçe daha güçlü bir kadroya sahip olmasına karşın şampiyon olamazken, Pereira'nın şu anki mevcut kadroyu şampiyonluğa taşıyıp taşıyamayacağı...

İlk dönemde Pereira'nın elinde Nani, Van Persie, Kjaer, Alves, Fernandao, Meirele, Josef ve Diego Ribas gibi önemli isimler vardı. Şu anki kadroda güçlü olmasına rağmen birçok önemli taşın eksik olduğu bilinirken, eksik taşların doldurulup doldurulamayacağı belirsiz. (Takvim)