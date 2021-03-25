Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu’nun takımın başında teknik sorumlu olacağı açıklandı. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe’deki görev süreleri boyunca birbirlerinden övgü dolu sözlerle bahsetmişti.

“SAMANDIRA’DA BİZİM LİDERİMİZ EROL BULUT”

Şu an halef ile selef olan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, sezon başından bu yana birbirlerinden övgüyle bahsederken; Emre Belözoğlu, 46 yaşındaki teknik adam için şunları söylemişti: “Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek Fenerbahçe'nin başarısı demek. Ona rahat bir ortam sağlamak, faydalı işler yapmak adına görevi de bizde. Biz bunu korumak adına taşın altına elimizin altına koyacağız”

“45 YAŞINDA DA OLSA FUTBOL OYNAYABİLİR”

Aynı şekilde Emre Belözoğlu için futbolculuk yaşantısından bu yana övgüyle bahseden Erol Bulut ise “Emre’nin her zaman kazanmayı isteyen bir karakteri var. Çok hırslı. 45 yaşında da olsa futbol oynayabilir. Oynadığı sürelerde elinden gelenin fazlasını yaptı. Karakteri çok düzgün, müthiş bir futbolcu” açıklamalarında bulunmuştu.

“DOMİNANT KARAKTERLERİZ”

Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra da Emre Belözoğlu ve kendisinin dominant karakterler olduğuna dikkat çeken teknik direktör Erol Bulut, şunları söylemişti: “Emre'yle bir ara takım arkadaşı olacaktık Newcastle'da... Olympiakos'ta oynuyordum, Newcastle'a transfer olacaktım. Oraya gittiğimde Emre'yle birlikte kaldık, birlikte antrenman yapıyorduk. O gerçekleşmedi... Takım iki maç kaybedince hoca görevinden alındı. Bizim de işimiz suya düştü. Emre olsun Volkan olsun ben olayım, güçlü, dominant karakterleriz. Her şeyi konuşarak, istişare ederek konuşuyoruz. Geldiğimiz günden beri herhangi bir sorun yaşamadık, yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii ki maçlar, puanlar kaybedeceğiz ama oturup konuşarak çözüme götürürüz. Her şeyin Fenerbahçe için yapılması gerektiğini herkesin bilmesi gerekiyor. Emre Belözoğlu altyapı ile ilgili çok iyi çalışmalar yaptı ve kulüp olarak bunu uygulamaya çalışacağız. Altınordu bunu iyi yapıyor. 5'e 2 ile bu olmaz. Bunu daha önceki röportajımda söyledim. Altyapı çalışmaları farklı olmalı. U15, U17 çok önemli. Doğru sistem gerek.”

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) -







