Sarı-Lacivertliler’de bu alanda rekor, 19 farklı ismin gol attığı sıkıntılı 2018-19 sezonundaydı...Erol Bulut'un ekibi bu alanda kulüp rekorunu egale etti.

Fenerbahçe'de bu sezon ligde gol atanlar: Thiam (6), Pelkas (5), Valencia (5), Cisse (4), Samatta (4), Ozan Tufan (4), Jose Sosa (3), Perotti (3), Mert Hakan (3), Sinan Gümüş (2), Serdar Aziz (2), Gökhan Gönül (2), Ferdi (1), Nazım (1), Gustavo (1), Tisserand (1), Osayi-Samuel (1), Szalai (1), Novak (1)

Fenerbahçe'de bu sezon golü bulunmayan Mesut Özil, Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci (yeni takımında) gol kaydederse 2020-21 sezonundaki takım rekorun tek başına sahibi olacak