Fenerbahçe , Bursaspor ’un genç yeteneği Burak Kapacak için ani bir transfer operasyonu yapmıştı. 21 yaşındaki oyuncu Fransız ekibi Bordeaux’ya gidecekken, Sarı-Lacivertliler devreye girmiş ve 1 milyon 350 bin Euro (Yaklaşık 15 milyon TL) bonservis bedeli ödeyerek işi bitirmişti. Ancak Burak, bu sezon hiçbir maçta forma şansı bulamadı. Genç oyuncu, UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig’de ilk 3 hafta lisansı çıkmadığı için görev yapamadı. Burak, sonraki 5 maçta kulübede oturdu, son 2 karşılaşmada kadroya alınmadı.