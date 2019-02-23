İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'e Rusya'da 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Kanarya, bu başarı sonrasında toplam 51 transfer yapıp, 124,4 milyon Euro harcamasına rağmen aynı seviyeye bir daha çıkamadı.

Sarı-lacivertliler bu transferlerin 16'sını bu sezon gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman ile ulaştığı yarı final tablosunun ardından ise 8 kez teknik direktörlük koltuğunu 7 farklı isimle değiştirmesine rağmen istediği seviyeye ulaşamadı.

Kaynak: Sabah / Taner Karaman